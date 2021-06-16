«Он больше зарабатывает»: волгоградец из зависти сжег машину родственника

Пироману грозит до 5 лет тюрьмы Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

23-летнему жителю Волгограда грозит до 5 лет тюрьмы за зависть: молодой человек, испытывая это чувство к родственнику, сжег его машину. Инцидент случился в Красноармейском районе. 37-летний владелец «Дэу Нексии» в ночь на 13 июня случайно увидел из окна квартиры, что его «ласточка» охвачена огнем. Спасатели потушили пламя, обошлось без жертв, но прощать очередную выходку потерпевший не собирался.

Как оказалось, молодой парень – его дальний родственник.

- Неоднократно близкие упрекали подозреваемого в том, что он мало зарабатывает, а потерпевший, напротив, является более предприимчивым, в связи с чем доходы у него гораздо выше. Со временем это вызвало у мужчины стойкую неприязнь, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Волгоградец то крал инструменты у потерпевшего, то угонял его машину. На этот раз на завистника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».