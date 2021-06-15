На 11 улицах Волгограда временно отключат свет 16 июня

Жителям 11 улиц придется обходиться несколько часов безе электричества. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В среду, 16 июня, тысячам волгоградцев вновь придется провести несколько часов без электричества и с подтаявшими в летнюю жару холодильниками. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг», в графике отключений электроэнергии на 16 июня 2021 значатся дома на 11 улицах трех районов Волгограда - Советского, Кировского и Тракторозаводского. Их жителям придется сидеть без света в течение шести – восьми часов.

В Советском районе 16 июня с 10 до 16 часов обесточат дома на улицах: Абхазская, 68, 77, 79, 70, 72, Бульварная, 28, Днепростроевская, 1-5, 5а, 7-15, 15а, 17-21, 2-18, 23, 25а, 25-31, 31а, 33а, 33-37, 26, 28, 28а, 30-34, 34а, Капитана Новикова, 1-5, 5а, 9, 13-17.

В Кировском отключения света 16 июня затронут улицу Конноармейскую – дома №1а-7, 13-31, 2а-8, 10-24, а также переулок Лиговский, дома №3, 6 и 8а. Не будет электричества в среду с 9.00 до 17.00. В это же время на Тракторном к коммунальным страдальцам присоединятся жители улиц Серова, 47-51, 46-52, Кварцевая, 31-39, 34-38, Кастерина, 21, Апатитовая, 31-41, а также дом №4 в Гидростроевском переулке.