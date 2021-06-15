Бочаров запретил госслужащим иметь вид на жительство в другой стране

Для чиновников утвердили новый стандарт. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Губернатор Волгоградской области подписал постановление, согласно которому для госслужащих в регионе установили новые ограничения. Как сообщает «КП-Волгоград», в опубликованном на правовом портале 15 июня документе внесены изменения в пункты, касающиеся гражданства чиновников. Помимо запрета на наличие иностранного гражданства и отсутствие паспорта РФ новый Стандарт антикоррупционного поведения чиновника содержит и положение о недопустимости наличия вида на жительство в другой стране.

Так, пункт 4.1.3 Стандарта в прежней редакции не допускал «Наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации». В новой редакции, которая вступает в силу с 1 июля 2021 года, пункт дополнили. К прочим ограничениям для госслужащих добавили: «Наличие гражданства (подданства) другого государства либо вида на жительства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ».