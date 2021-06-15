Полчища саранчи атаковали волгоградские поля

Саранча атакует посевы. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Если для жителей Волгограда и Волжского в последние дни серьезной проблемой стало нашествие мошки, то жителей села беспокоит наступление на их посевы вредителей. Полчища саранчи атаковали поля в нескольких районах Волгоградской области, сжирая все на своем пути. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомсельхозе, обработку очагов распространения саранчи провели уже более чем на 7 тысячах гектаров – это 40% земель, входящих в опасную зону. Больше всего страдают от нашествия саранчи Иловлинский, Быковский, Николаевский и Светлоярский районы.

- По оценке экспертов, наступил самый оптимальный период для применения специальных препаратов: саранча уже вышла из кубышек, но еще не встала на крыло,- отмечают специалисты.

Всего в этом году травить саранчу планируют на 18 тысячах гектаров – это около 1% пахотных земель Волгоградской области. По словам зампреда комитета сельского хозяйства Дмитрия Шульца, масштабы нашествия вредителей продовольственной безопасности региона не угрожают.

Однако много потерять могут фермеры, чей урожай уничтожает прожорливая саранча.