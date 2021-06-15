Скрывшуюся после смертельного ДТП волгоградку ждет домашний арест

Водитель дважды за день скрылась с места ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Дзержинский суд Волгограда избрал меру пресечения для 58-летней женщины-водителя, которая совершила смертельное ДТП и скрылась с места аварии. Ближайшее время она проведет под домашним арестом. Как оказалось, насмерть сбила пенсионерку всего через час после того, как устроила еще одну аварию. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, оба раза водитель Toyota RAV4 скрывалась с места ДТП.

По данным следствия, около семи часов вечера 11 июня женщина на внедорожнике столкнулась с автомобилем «Сузуки» на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе и оставила место аварии. Спустя час, уже в Дзержинском районе волгоградка сбила на улице Московской 81-летнюю пенсионерку, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении. И снова водитель не остановилась и не оказала помощи пострадавшей. Пожилая женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой, а хозяйка внедорожника несколько дней скрывалась в квартире своего сына.

Расследование уголовного дела продолжается. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы.