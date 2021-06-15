В Волгограде начинается жара: прогноз погоды на 16 июня

Вместе с мошкой в Волгоград пришла жара. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном ЦГМС, 16 июня воздух прогреется до 30 градусов. В городе-герое не будет никаких осадков, лишь в отдельных районах области прогнозируют небольшие дожди и грозы.

В Волгоградской области ночью будет +16...+21º, в некоторых частях региона всего лишь +12°, днем же +25...+30°. В городе-герое ночью ожидается +17...+19º, днем +28...+30°. При этом ветер юго-западный до 7 метров в секунду.

Волгоградцам напоминают об особом противопожарном режиме. Пожарить шашлык на природе не получится, за это грозят большие штрафы.

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