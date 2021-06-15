В середине июня отключат газ в трех районах Волгограда и Волжском: адреса

Без газа придется обходиться от семи до двенадцати часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде и Волжском в середине июня запланированы ремонты на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Из-за этого части горожан в течение дня придется обходиться без голубого топлива и не включать газовые плиты и водонагреватели во избежание несчастных случаев. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключения газа в Волгограде запланированы 16 июня в Кировском районе, 17 июня – в Красноармейском и Дзержинском. В Волжском отключат газ в 12 СНТ и трех поселках - Уральский, Паромный и Краснооктябрьский также 17 июня.

В Кировском районе Волгограда газ отключат 16 июня 2021 с 10 до 17 часов на четырех улицах - Алычевая, 31А; Апельсиновая, 28,30,31, 32,36,38Б, 43,47; Вязовая, 17,22,24; Гранатовая, 68А.

Дольше всего 17 июня 2021 с 8.00 до 18.00 придется обходиться без газа жителям трех улиц Дзержинского района Волгограда. Затронут отключения всего шесть домов на улицах Батурская, 46; Пионерская, 1 (ЖК Пионер) и на проспекте Жукова, 59,67,67/1,79. Также 17 июня с 10 до 17 часов приостановят газоснабжение на четырех улицах в Красноармейском районе по адресам: Кольцова, 1,1А,3,9,11, 13,15,17,19А,19Б, 21 – 29, 23/2, 38 – 54; Кооперативная, 29А,33; Хабаровская, 14 - 34,16А; Ялтинская, №4/1,4/2.

И в Волжском 17 июня с 8 до 20 часов не будет газа в поселках Краснооктябрьский, Уральский и Паромный, а также в СНТ: «Цветущий сад», «Заканалье», «Дары природы», «Волга», «Трубник», «Заря», «Синтетика», «Латекс», «Садовод-1», «Энергоцентр», «Лилия», «Оптимист».