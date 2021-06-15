«Ротор» взял в аренду вратаря из «Ростова»

В волгоградский клуб перешел Максим Рудаков. Фото: СК Ротор

После возвращения в ФНЛ волгоградский «Ротор» уже в который раз почти полностью меняет состав и тренерский штаб. 15 июня клуб сообщил о новом пополнении в команде. На правах аренды из «Ростова» в «Ротор» перешел голкипер Максим Рудаков.

25-летний вратарь - воспитанник петербургского футбола. Играл за пензенский «Зенит», «Зенит-2» и финский клуб «ХИК», в составе которого становился чемпионом страны. Играл в Юношеской лиге УЕФА, в составе юношеской сборной до 19 лет дошел до финала чемпионата Европы. В «Ростов» пришел в прошлом году.

Сейчас волгоградский «Ротор» продолжает готовиться к старту сезона в подмосковном Кратово. Перед началом первенства ФНЛ 2021/2022 в июле, футболистов ждет еще один сбор. На сегодня состав команды еще не до конца укомплектован, Дмитрий Хохлов ждет новичков.