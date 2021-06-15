В Волгограде уже десять стобалльников на ЕГЭ

У выпускников сейчас самые нервные дни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока большинство детей на каникулах, у выпускников школ началась серьезная взрослая жизнь: сдача ЕГЭ, от результатов которых зависит поступление в вуз и вообще дальнейшая жизнь. Сейчас и дети, и родители нервничают в ожидании оценок. Уже проверили ЕГЭ по нескольким предметам, и у нас есть первые стобалльники. В Волгоградской области наивысший балл на ЕГЭ уже получили 10 человек: шестеро написали на 100 баллов литературу, двое географию и двое химию.

Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете образования Волгоградской области, литературу на высший бал знают ребята из гимназии №3, лицея №5, школы №38, частной школы «Поколение», школы №12 города Волжского. Наивысший балл по географии получили выпускники «Бизнес-гимназии» и школы №60. А химию лучше всего усвоили учащиеся школы №97 Волгограда и №32 «Эврика – развитие» Волжского.

Экзамены еще продолжаются. Сегодня, 15 июня больше 5 тысяч волгоградских выпускников написали единый государственный по обществознанию. До конца июня объявят результаты. Сдают экзамены волгоградские школьники в 74 пунктах ЕГЭ. За тем, чтобы никто не списывал, следят общественные наблюдатели. За принесенный телефон с экзаменов выгоняют, такие ситуации уже были в прошлые годы.