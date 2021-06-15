Известный актер и режиссер Кирилл Зайцев представит свой фильм в родном Волгограде

Кирилл Зайцев в роли баскетболиста Сергея Белова. Кадр из фильма "Движение вверх".

Полстраны в Кирилла Зайцева влюбились еще 4 года назад, когда на экраны вышел фильм «Движение вверх». Зайцев там сыграл баскетболиста сборной СССР Сергея Белова. Сам актер тоже играл в баскетбол все детство, которое он провел в Волгограде. Здесь Кирилл учился в школе, в свой родной город он и решил привезти свою дебютную и очень важную режиссерскую работу: короткометражный фильм «Сашка. Дневник солдата». Это история о Великой Отечественной войне, и неслучайно в Волгограде ее покажут в знаковый в истории нашей страны день: 22 июня.

В ролях: Кирилл Зайцев, Марат Эфендиев , Иван Клочко. Кадр из фильма "Сашка. Девник солдата".

Фильм представит волгоградцам сам режиссер Кирилл Зайцев. Он посмотрит эту 38-минутную историю вместе с земляками и обязательно обсудит вместе с ними. Снимали картину в Архангельской области. Недавно его представили на 43-м Международном Московском кинофестивале.

Кириллу Зайцеву 33 года. После того, как он уехал из Волгограда, учился в Петербурге в морской академии. Много путешествовал по Европе и США, свободно говорит на английском, учит иностранному своего 2-летнего сына. Из Питера Зайцев уехал в Ригу, и уже там стал актером. У Кирилла десятки ролей в театре, еще больше – в кино. Кирилл сыграл в кассовых картинах «Движение вверх», «Последний богатырь», «Гоголь», «Союз спасения», «Серебряные коньки». Лауреат премии «Золотой орел» за роль Сергея Белова.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

22 июня в 20:00 в кинотеатре «Синема Парк» в Волгограде состоится специальный показ короткометражного фильма «Сашка. Дневник солдата». Билеты уже в продаже.