Срочнику из Волгограда дали два года условно за избиение сослуживца

Приговор не вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

19-летний срочник из Волгоградской области получил срок за драку в части. Сегодня гарнизонный военный суд вынес приговор Бузмакову - 2 года условно. Сам инцидент случился 27 марта этого года. Осужденный вместе с потерпевшим убирали помещение.

- Он разозлился на сослуживца из-за того, что последний во время уборки помещения уронил его вещи на пол и отказался их положить на место, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В итоге Бузмаков набросился на военнослужащего с кулаками и прилично его избил. Вред здоровью оценили как средней тяжести.

Приговор не вступил в силу.