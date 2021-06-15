Сбила насмерть и уехала: волгоградке грозит 12 лет за гибель пенсионерки

Полицейские нашли машину в одном из дворов. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские Волгограда задержали 58-летнюю виновницу аварии, сбившую насмерть 81-летнюю пенсионерку. Напомним, ДТП произошло 11 июня в Дзержинском районе на улице Московской у дома №2. Водитель «Тойота Рав 4» на полной скорости наехала на идущую по обочине старушку. Та скончалась на месте, а женщина, не оказав никакой помощи, скрылась.

Автоледи оставила умирать пенсионерку на обочине. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Стражи порядка выяснили, что иномарку много раз перепродавали, с 2020 года новые хозяева не ставили ее на регистрационный учет. Найти очередного владельца было непросто, но это и не потребовалось: в одном из дворов полицейские нашли тот самый внедорожник с характерной вмятиной на бампере. Так вышли на след виновницы аварии.

- С момента совершения ДТП женщина скрывалась на квартире своего сына, которому она не сообщила о совершенном наезде. Следователями ОП №3 возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.