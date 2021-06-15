Под Волгоградом после схода вагонов с рельсов восстановили движение поездов

Ранним утром 15 июня движение поездов на перегоне «Ярыженская – Алексиково» восстановили. Напомним, накануне днем вагоны грузового поезда на этом участке сошли с рельсов. Из-за непредвиденного ЧП время в пути для пассажиров увеличилось на несколько часов.

- Для устранения последствий происшествия подняты восстановительные поезда станций Арчеда и Поворино, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД,

Пришлось изменить маршруты пассажирских поездов № 1 Волгоград – Москва (время задержки составило 3 часа 09 минут), № 15 Волгоград – Москва (задержался на 2 часа 45 минут). Также максимум на 4 часа 55 минут задержались маршруты № 90 Санкт-Петербург – Волгоград, № 2 Москва – Волгоград. Людей обеспечили водой.