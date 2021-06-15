Под Волгоградом пьяная женщина на «семерке» устроила аварию: пострадал ребенок

9-летнего пассажира госпитализировали с травмами Фото: Юлия Данильченко

Утром 14 июня 31-летняя женщина из поселка Елань Волгоградской области села за руль в нетрезвом состоянии и устроила аварию. По ее вине пострадал 9-летний ребенок. Как установили инспекторы, водитель «семерки» ехала по улице Кузнечной. Видимо, женщина так торопилась, что позабыла соблюдении элементарных правил дорожного движения.

- Напротив дома №28 при повороте выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Шевроле Круз» под управлением 37-летней женщины, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пострадавший ребенок находился в салоне иномарки. Его сразу же госпитализировали в районную больницу, врачи оказали необходимую помощь.

По факту аварии проводится проверка.