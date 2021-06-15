Партия «Новые люди» поддержала идею запустить в Волгограде культурный патруль

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Волгоградский экскурсовод Наталья Кондрашова стала одним из победителей «Марафона идей», организованного весной партией «Новые люди». Предложенный ею культурный патруль мог бы обратить внимание на серьезную проблему — состояние исторических зданий Волгограда, находящихся не в самом лучшем виде. Треснувшие стены, обсыпающийся фасад и разрушающаяся лепнина — это первые признаки того, что здания могут просто не дождаться реконструкции или ремонта.

Наталья убеждена, что людей, болеющих душой за город, в Волгограде немало. Но еще больше тех, кто в суете повседневных дел просто не задумывается о проблеме. Обратить их внимание на ситуацию, услышать их мнение и донести его до власти мог бы культурный патруль. Начать его работу автор идеи предложила с серии флешмобов. К ним она рассчитывает привлечь не только активистов, но и известных волгоградцев, которые всем сердцем любят город.

Вместе они готовят яркие буклеты с информацией об истории зданий, представляющих историческую, культурную, общественную ценность. В планах патруля - узнавать, что хотели бы видеть люди в этих зданиях после реконструкции. Собранные мнения учтут в реестре, который вместе с коллективным обращением жителей Волгограда активисты культурного патруля передадут властям города и области.

«Я благодарна «Новым людям», поверившим в мою идею и поддержавшим ее! Уверена, что неравнодушных к истории города людей в Волгограде много, исторический патруль поможет всем нам объединиться, чтобы нас услышали. Победа в Марафоне идей и грант — это серьезная поддержка на первом этапе», - говорит Наталья.

Наталья полна и других идей, направленных на сохранение культурного прошлого Волгограда и развитие его туристического потенциала. Делом будущего она считает создание в Волгограде историко-этнографический парк под рабочим названием «Переволока». Именно так называли древний торговый и военный путь с Волги на Дон. По нему корабли волоком тащили по земле, чтобы переместиться на другую водную артерию.

Объединив несколько исторических локаций, парк мог бы стать настоящим центром притяжения для туристов. Здесь посетители могли бы увидеть реконструкцию Царицынской крепости 17 века, прогуляться по улицы Золотоордынского города 14 века или оказаться в казачьем поселении. Здесь можно будет проводить фестивали, реконструкции, мастер-классы, уроки по истории и краеведению. Масштабная идея требует поддержки не только близких по духу людей, но и власти, но Наталья верит, что и она будет реализована.