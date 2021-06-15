Мальчику из Волгограда, потерявшему в ДТП обе ноги и руку, готовы сделать протезы в Германии

Влад со своей мамой надеются на поддержку неравнодушных людей. Фото: инстаграм Татьяны Синилкиной.

Мама Влада Синилкина Татьяна накануне рассказала своим подписчикам новость: сыну готовы сделать протезы в Германии. Врачи изучили все выписки и рентгены мальчика, и сказали, что с такими сложными случаями уже сталкивались, и готовы помочь. Напомним, Владик попал в ужасную автокатастрофу, когда накануне Нового года на трассе Москва-Волгоград разбился рейсовый автобус. Погибли четыре человека. Врачи смогли спасти ребенку жизнь, но сохранить конечности не удалось. Сейчас мальчик живет без двух ног и одной руки. Родители объявили сбор помощи: оплатить даже одно протезирование им не по карману, а так как ребенок быстро растет, таких процедур будет несколько.

- Не так давно мне написала девушка, она живёт и протезируется в Германии. Рассказала, что там, где она протезируется, есть русскоговорящий специалист, и предложила, как вариант, отправить всю информацию им. Именно так мы и поступили, - рассказала Татьяна Синилкина. - В начале мая мы связались по видеосвязи со специалистом из Германии, я отправила все выписки, рентгены, документы. Раньше отправлять не было смысла, так как нужно было дождаться, пока заживут раны и сформируются культи. И вот, наконец, мы дождались ответа. Нам выслали счёт. Три водостойких функциональных протеза для Владика обойдутся в 15 018 786 рублей. Сумма огромная, учитывая, что протезы придётся ещё не раз менять. На данный момент собрано 13 052 760 руб. Осталось собрать 1 966 026 руб.

Всю информацию о помощи Владику можно узнать из инстаграма его мамы. Она отчитывается и о сборе средств, и рассказывает последние новости из жизни сына. Сотни людей со всего мира поддерживают волгоградского мальчика, который еще год назад жил обычной жизнью, ходил в школу, завоевывал медали в соревнованиях по тхэквондо, гулял и радовался жизни. В том числе и те, кто живет с протезами. Вся жизнь Влада круто изменилась после страшного ДТП, но мальчик находится в себе силы бороться.