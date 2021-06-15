Ушла гулять и не вернулась: под Волгоградом 9-летняя девочка утонула в оросительном канале

Следственные органы проводят проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла неподалеку от поселка Комсомолец Николаевского района в понедельник, 14 июня: в канале Волжской оросительной системы утонула девочка 9 лет. Сотрудники СУ СКР по Волгоградской области проводят доследственую проверку по факту гибели ребенка.

Известно, что утром школьница отпросилась погулять. Поселок небольшой, все друг друга знают, поэтому родственники не волновались и были уверены, что до темноты она вернется. Но вечером, не дождавшись ребенка, позвонили в полицию.

- В течение часа в ходе организованных поисковых мероприятий в одном из расположенных рядом с поселком каналов, глубиной до 2 метров, обнаружено тело девочки, которое извлечено из воды, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. - В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений на теле погибшей не обнаружено, причина ее смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.