Поезда Волгоград – Москва задерживаются из-за схода с рельсов грузового состава

Пассажирские поезда изменили маршрут. Фото: ПривЖД

Днем 14 июня 2020 года на перегоне Ярыженская - Алексиково в Волгоградской области сошел с рельсов грузовой поезд. На время восстановительных работ движение на этом участке Приволжской железной дороги временно приостановлено, а все проходящие здесь поезда изменили маршруты и теперь задерживаются в пути. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, задерживаются пассажирские поезда дальнего следования №1 Волгоград – Москва и поезд №15 Волгоград – Москва. Составы направили в обход поврежденного участка.

Кроме того, сократили маршрут пригородные поезда, соединяющие Волгоград и Урюпинск. Составы пойдут лишь до Филоново и обратно. Так, 14 июня поезд №6805/6817 Волгоград-1 – Филоново прибудет на станцию Филоново в 22:44. А 15 июня поезд №6818/6810 Филоново – Волгоград-1 отправится в областной центр в 3:35 и прибудет на станцию Волгоград-1 в 8:34 утра.

В ПривЖД отмечают, что в результате схода с рельсов вагонов грузового поезда в Волгоградской области никто не пострадал, нет угрозы и для экологии. Последствия ЧП сейчас устраняют восстановительные поезда. Причину происшествия еще предстоит установить.