Местами дожди и грозы: какая погода будет в Волгограде 15 июня

В Волгоград возвращается привычная летняя погода. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в последнее время что ни день, то какие-то погодные катаклизмы, да еще злющая мошка полчищами атакует горожан. Но прогноз погоды от Волгоградского ЦГМС на начало послепраздничной недели никаких аномалий не сулит. Хотя во вторник, 15 июня 2021 года, в Волгограде пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах области вечером 14 июня и днем 15 июня местами ожидаются грозы. Но ветер будет не сильным, вернется и привычная летняя жара. Выглянет солнце, временами его будут скрывать облака.

В Волгограде ночью воздух прогреется до плюс 16-18 градусов, днем – до 26 градусов тепла. В области в ночь на вторник местами похолодает до 12 градусов, но на юге будет до плюс 20, разброс дневных температур по региону прогнозируют в пределах плюс 20 – 30 градусов тепла.

Согласно прогнозу погоды Росгидрометцентра, уже в среду, 16 июня, в Волгограде будет солнечно, вернется привычная для лета жаркая сухая погода, которая продержится до конца недели. Хотя по ночам еще будет прохладно.