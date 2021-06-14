От коронавируса умерла 35-летняя волгоградка

В ковидных госпиталях много тяжелых больных. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За минувшие сутки эксперты официально подтвердили 6 летальных исходов от коронавируса в Волгоградской области. Среди умерших снова не только пенсионеры, но и молодая 35-летняя женщина, проживавшая в областном центре. Всего в скорбном списке жертв коронавируса двое волгоградцев, двое волжан, а также жители Алексеевского и Среднеахтубинского районов. Самой старшей из них было 83 года. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, 35-летняя женщина из Волгограда пошла к врачу через два дня после проявления первых симптомов.

Сначала волгоградка наблюдалась в поликлинике, но ей становилось все хуже. Спустя несколько дней ее положили в больницу №4. Медики оказались бессильны. Помимо COVID-19 с двусторонней пневмонией у пациентки были хронические вирусные заболевания и проблемы кроветворной системы.

Также среди жертв коронавируса в Волгограде на сегодня 69-летний мужчина, в Волжском – 67-летняя и 69-летняя женщины, в Алексеевском районе – 70-летняя женщина, в Среднеахтубинском – 83-летняя. У всех были проблемы с сердцем и сосудами, у двоих – патология эндокринной системы. При этом за помощью к медикам все обратились на 3-4 день после начала заболевания.

Всего на 14 июня коронавирус убил 1423 волгоградца – это только те, у кого COVID-19 с пневмонией стали основной причиной смерти. Помимо них в ковидных госпиталях скончались за время пандемии еще несколько тысяч жителей Волгограда и области.