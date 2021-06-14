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Происшествия14 июня 2021 13:38

На юге Волгограда столкнулись 4 машины: один пассажир в больнице

Спровоцировал крупную аварию 66-летний водитель «Ниссана»
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Четыре машины столкнулись на юге Волгограда.

Четыре машины столкнулись на юге Волгограда.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 14 июня, в 10:30 часов в Красноармейском районе Волгограда столкнулись сразу четыре машины: «Ниссан Икстрейл», «Киа Спектра», «ВАЗ» и «Хендэ Акцент». Один пассажир госпитализирован с места аварии. Полицейские установили обстоятельства массового ДТП.

- 66-летний водитель «Ниссана» двигался по трассе «Волгоград-Сальск» со стороны Красноармейского района, на 6-ом километре допустил выезд на встречную полосу движения и совершил столкновение сначала с автомобилем «Киа», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Затем иномарка в лоб протаранила «ВАЗ», который отбросила на «Акцент». В итоге пострадал 43-летний пассажир «семерки».

По факту аварии проводится проверка.