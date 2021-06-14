Под Волгоградом больше двух месяцев ищут 22-летнего парня

Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры волгоградского поискового отряда «Лиза Алерт» распространяют в соцсетях ориентировку на исчезнувшего при странных обстоятельствах жителя села Верхняя Грязнуха Камышинского района – 22-летнего Сергея Шишкина. Молодой человек пропал еще 26 марта. С того дня о нем ничего неизвестно. Он не выходил на связь.

Как сообщили «КП-Волгоград» добровольцы, Сергей ростом примерно 180 сантиметров, у него черные волосы и карие глаза, телосложение обычное. В какой одежде он ушел – неизвестно.

Все, кому что-либо известно о местонахождении мужчины или похожего на него человека, могут сообщить информацию в экстренные службы по номер «112», также по телефону горячей линии – 8(800)700-54-52.