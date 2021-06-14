Два пешехода чудом спаслись: появилось видео столкновения маршрутки и грузовика в Волгограде

Пешеходы чудом спаслись от несущегося на них грузовика. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали момент жесткого столкновения грузовика Renault и маршрутного такси №31к в Советском районе Волгограда. Напомним, ДТП произошло вечером 13 июня, 5 человек получили травмы. Однако жертв могло быть больше: два пешехода едва не попали под несущийся по проспекту Университетскому грузовик. Им чудом удалось спастись.

На кадрах видно, как мужчина и женщина уже дошли до середины проезжей части, в эту секунду Renault на полной скорости врезался в микроавтобус. Кабину развернуло, грузовик помчался прямо на людей. Волгоградцы быстро среагировали: парень схватил девушку и оттащил на островок между магистралями.

- 46-летний житель Дагестана за рулем Renault напротив № 64 по проспекту Университетскому совершил наезд на стоящую впереди на запрещающий сигнал светофора автомашину «ГАЗель» под управлением 49-летнего водителя. От удара маршрутка совершила столкновение с опорой светофорного объекта и перильное ограждение с последующим опрокидыванием, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Водитель маршрутки в больнице, четыре пассажира получили травмы, но после осмотра в больнице уехали домой.