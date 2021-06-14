Бродячая собака покусала 3-летнего мальчика в парке в Волжском

Бездомные собаки покусали двух мальчиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 июня в Волгоградской области сразу два ребенка пострадали в результате нападения собак. Как стало известно «КП-Волгоград», мальчика 3 лет госпитализировали в детскую больницу Волжского с укушенными ранами спины и левого бедра. Как выяснилось, малыша покусало бродячее животное. Это случилось на территории парка «Памяти афганцев» по улице 40 лет Победы. Врачи обработали раны, госпитализация не потребовалась.

Второй инцидент случился в области: в Еланскую ЦРБ привезли ребенка 7 лет. По словам мальчика, его также покусала собака. В итоге травмированы правая рука и нога. Маленькому пациенту оказали необходимую помощь и отпустили домой на лечение.