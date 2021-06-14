В Волжском в столкновении «девятки» и «Шкоды» пострадали четыре человека

Четыре человека в больнице. Фото: Юлия Данильченко

Четыре человека, среди них двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Волжском 13 июня. Около одиннадцати ночи на проспекте Профсоюзов столкнулись «ВАЗ» и «Шкода Октавия». Известно, что за рулем отечественной легковушки находился 16-летний подросток, с ним в салоне ехала 13-летняя девочка. «Девятка» двигалась со стороны улицы Мечников в сторону проспекта, напротив дома №1Б повернула налево.

- При повороте налево водитель совершил столкновение с автомобилем «Шкода Октавия» под управлением 24-летнего автомобилиста, который следовал со встречного направления прямо без изменения направления движения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге «скорая» увезла в больницу парня 16 лет и его 13-летнюю спутницу, а также пассажирок «Шкоды» - девушек 22 и 23 лет. По факту аварии проводится проверка.