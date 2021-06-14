Под Волгоградом в сгоревшем домике погиб 49-летний дачник

За минувшие сутки в Волгоградской области произошло четыре серьезных пожара: кто-то поджег мусорный бак в Камышине, из-за неисправного электрооборудования в Волжском сгорела «Приора», в Калачевском районе – дом. Трагедией обернулось ЧП в Среднеахтубинском районе: там погиб 49-летний мужчина.

Пожар вспыхнул в 08:58 часов в дачном поселке.

- В поселке Колхозная Ахтуба в СНТ «Заповедь» на улице Дачная горел дачный дом размером 6х5 м по всей площади. Пожарные расчёты 19-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 10:12, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

На месте инцидент нашли тело человека. Причины возгорания устанавливают эксперты.