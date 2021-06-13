В Волгограде грузовик протаранил маршрутку: трое в больнице

В больницу увезли водителя и двоих пассажиров маршрутки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария случилась вечером 13 июня в Советском районе Волгограда на остановке «Нефтяной техникум». В ДТП пострадали три человека – водитель и два пассажира маршрутного такси. На Второй продольной грузовик протаранил маршрутку №31к. Удар был настолько сильным, что микроавтобус отлетел в сторону, врезался в столб и затем перевернулся. Машину сильно помяло и спереди, и сзади. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, на одном из спусков на проспекте Университетском у грузовика отказали тормоза.

- По предварительной информации, во время движения на спуске произошел отказ тормозной системы, - сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте аварии в Советском районе работает ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции и спасатели МЧС. Туда же выехало руководство городской ГИБДД.

Движение автомобилей на этом участке затруднено. В сторону Кировского района пробка начинается от СХИ и заканчивается в районе Санаторной. Пробка и в обратную сторону не меньше.

Позже стали известны подробности этой аварии. Число пострадавших выросло до пяти человек.