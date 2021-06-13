Базу «Репино» под Волгоградом продают за 24 млн рублей

Базу "Репино" выставили на торги. Фото: АО "РАД"

«Волгоградские межрайонные электрические сети» (АО «ВМЭС») решили продать спортивно-оздоровительную базу отдыха «Репино» в Среднеахтубинском районе области, расположенную неподалеку от одноименного хутора. Заявки на участие в открытом английском аукционе принимают до 6 августа. Оценили базу отдыха в 24 миллиона рублей. Это далеко не первая волгоградская турбаза, от которой владельцы решили избавиться в период коронавирусных ограничений.

Как сообщает «КП-Волгограду» со ссылкой на документы, на торги выставили пятнадцать объектов недвижимости, в числе которых двухэтажное административное здание, хозблок, летняя кухня и 12 летних домиков для гостей, большинство из которых имеют «совковый» вид. Все здания идут с молотка вместе с содержимым – мебелью, техникой, есть в списке и оборудование для водоочистки, бильярдный и теннисный столы и даже макет чучела. Общая площадь базы «Репино» - около 1,3 гектара. У владельца имеется право на аренду участка сроком на 49 лет – до 2063 года.

Сейчас многие волгоградские турбазы едва сводят концы с концами. После прошлогоднего локдауна, когда посетителей не было совсем, поток гостей так и не восстановился.

Кстати, «Усадьба Репино» и выставленная на торги база «Репино», - это разные турбазы.