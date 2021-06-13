Волгоградцы ходят в масках из-за нашествия мошки

Если нет москитной сетки, волгоградцы носят маски. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в праздничные выходные июня началось нашествие мошки. Полчища надоедливых насекомых одолевают горожан, особенно в тенистых местах, где нет ветра. Мошкара летает тучными стаями и лезет в рот, нос, уши и под одежду, залетает в квартиры, даже на верхние этажи высоток. Отмахнуться от нее не получается, так что жители и гости Волгограда скупают в аптеках гвоздичное масло и все возможные спреи, а в супермаркетах – ванилин. На улицах многие волгоградцы предпочитают ходить в масках, хотя еще недавно многие не надевали их и в транспорте и в магазинах, - лишь бы назойливая мошкара не лезла в рот. Все хотят знать, когда же, наконец, закончится нашествие мошки в Волгограде?

По прогнозу энтомолога, пик нашествия мошки в Волгограде в 2021 году придется на 11 – 14 июня. Но и после июньских праздничных выходных злющая мошка сразу никуда не денется. Придется терпеть ее еще с неделю. Но и потом не исключено второе нашествие мошки - ее выплод зависит от сбросов воды на Волжской ГЭС и за лето их может быть несколько.