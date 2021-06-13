Дожди, грозы и град: какая погода будет в Волгограде 14 июня

Готовьте зонтики и берегите обувь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Этот июнь запомнится волгоградцам как один из самых дождливых месяцев. С неба льет почти каждый день и частенько поливает, ка из ведра. Какая будет погода в Волгограде и области в праздничный выходной 14 июня 2021 года рассказали метеорологи Волгоградского ЦГМС. И снова в прогнозе погоды ничего обнадеживающего – дожди и ливни в понедельник накроют всю территорию области, в отдельных районах небесная канцелярия снабдит их грозами, градом и северо-восточным ветром с порывами до 15 – 20 метров в секунду.

В ночь на 14 июня в Волгоградской области местами пройдут кратковременные дожди. Температура в Волгограде будет держаться в пределах 17 – 19 градусов тепла, в районах будет чуть больший разброс – плюс 15 – 20 градусов. А вот днем капать или лить с неба будет повсюду, правда, в разное время. Несмотря на это в Волгограде воздух прогреется до плюс 23 – 25 градусов, в области местами будет до 21 градуса тепла, а местами будет жарко – до плюс 29. В любом случае, не забудьте зонтик, если соберетесь прогуляться или выйти из дома по делам.