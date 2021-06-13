Во вторник на время отключат свет в 4 районах Волгограда

Света не будет восемь и более часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После непродолжительных июньских праздников энергетики Волгограда продолжат сезон плановых ремонтов и отключений электричества. Во вторник, 15 июня 2021 года, сидеть без света в течение восьми и более часов придется жителям отдельных кварталов четырех районов Волгограда. В опубликованном графике отключения электричества указаны десятки улиц Краснооктябрьского, Красноармейского, Кировского и Ворошиловского районов. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг», в основном обесточат дома в частном секторе областного центра.

Локальный блэкаут 15 июня случится для жителей двух улиц Красноармейского района. С 9 до 17.00 обесточат дома по адресам: Мачтозаводская, 130, 132, 134, 136; 40 лет ВЛКСМ, 32 и 34. В Кировском света не будет на четырех улицах так же с 9.00 до 17 часов: Краснолиманская, 1-11, 4, Пилотская, 1-11, 2а-14, Камышинская, 5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28в, 38, переулок Пилотский, 2, 7, 8, 12.

На Красном останутся на восемь часов с греющимися холодильниками жители частника по адресам: улицы Летная, 3-7, 4-8, 26-42, 27-37, 37/1, 39/1, 41, 43, 45-57, 44-48, 50/2, 52-56, Телефонная, 16-22, 9, 11, 24-42, 13-25, пер.1-й Былинный, 2-16, 4а, 6а, 8а, 12а, 14а, 1-15, пер. Черниговский, 14а, 14-20, Былинная, 2-6, 16, 9, 9а, 11а, 11-23, 20, 24, 26; Житомирская, 40, 44, 46, 46а, 46б, 46/2, 48-54, 56-62, 63а, 65-73, 43-59, 61/2, 63; Черниговская, 49-61, 64-78, 63, 67-81, 80-96, пер.4-й Летный, 3, 5, 13, 15, 4-16; Созидательская, 31-41.

Не менее масштабными и самыми продолжительными будут отключения электроэнергии 15 июня и в Ворошиловском районе Волгограда. С 8.30 до 17.00 останутся без света и работающих электроприборов жители улиц: Морфлотская, 1-25, 4а, 24а, 25а, 2-10, 10а, 12-16, 22-26, 29-35, 39, Череповецкая, 140б, 142, 144, 148, 150, Минераловодская, 59-65, 66, 68, Чинарская, 35, 39, Алмазная, 1-23, 1а, 1б, 3а, 23-35, 28-36, Огородная, 1, 3, 1/3, 3/1, 6-30, 5/1, 5/2, 4а, 6а, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 38, 38а, 40, 42, 21, Оленигорская, 1, 5-7, 1г/4, 2/3, 2/1, 2/1, 7/1-7/4, 6/1, 10, 11/1-11/3, 11, 11б/1, 11б/2, 13, 10а/1, 10а/2, 16/2, 16/3, 17, 18/1-18/4, Мончегорская, 1, 2/1, 4/1, 4/2, 3/1, 3/2, 5, 5а, 5б, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 6, 6/3, 8/1, 8/2, 10/1-10/3, 12, 14, 14б, 16, Просвещения, 27, 29, 31, 38-44, 46-50.

Также в середине июня 2021 года жители двух районов Волгограда останутся на 11 дней без горячей воды (адреса).