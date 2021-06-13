От коронавируса умерла 49-летняя волгоградка

Еще 8 волгоградцев убил коронавирус. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на снижение заболеваемости, смертность от коронавируса в Волгограде и области по-прежнему растет. За последние сутки в регионе зарегистрировали 8 летальных исходов. Среди умерших - четыре мужчины и четыре женщины. В основном это люди пенсионного возраста, но есть среди жертв ковида и довольно молодые – 49-летняя женщина и 55-летний мужчина из Волгограда. У всех причиной смерти стал именно коронавирус, хотя имелись и другие хронические заболевания.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона, 49-летняя жительница Волгограда обратилась к медикам через три после появления первых симптомов ОРВИ, ее положили в инфекционную больницу, где врачи диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией. Осложнили течение болезни хронические вирусные заболевания и патология эндокринной системы. Также в Волгограде скончались от ковида 55-летний мужчина и 65-летняя женщина – оба сердечники.

В Волжском на сегодня два летальных случая среди жителей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Скончались 67-летняя женщина и 69-летний мужчина. Пополнила печальный список и 60-летняя жительница города Фролово. Также среди жертв ковида 73-летний мужчина из Калачевского района и 86-летний житель Среднеахтубинского района. Все они обращались к врачам за помощью на 3- 5 день с момента заболевания.