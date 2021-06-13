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Происшествия13 июня 2021 13:20

В Волгограде опрокинулась фура: водитель в больнице

ДТП с грузовиком случилось ранним утром на Третьей продольной
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фура опрокинулась на бок.

Фура опрокинулась на бок.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ранним воскресным утром 13 июня волгоградские автомобилисты делились в соцсетях фото с места ДТП на Третьей продольной магистрали, где легла на бок груженая фура, двигавшаяся в сторону Ворошиловского района. Грузовик перегородил половину дороги. Авария случилась около четырех часов утра в Дзержинском районе Волгограда на пересечении 3-й Продольной и улицы Ангарской. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, по предварительным данным, 39-летний дальнобойщик из Дагестана не справился с управлением, в результате чего грузовик Volvo с московскими номерами опрокинулся.

Грузовик перегородил половину дороги.

Грузовик перегородил половину дороги.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По словам очевидцев происшествия, водителя грузовика зажало в кабине - именно эта часть автомобиля помяло сильнее всего. Мужчина получил различные травмы. С места ДТП его на карете «скорой» от везли в больницу.

Водителя зажало в кабине.

Водителя зажало в кабине.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области