В Волгограде опрокинулась фура: водитель в больнице

Фура опрокинулась на бок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ранним воскресным утром 13 июня волгоградские автомобилисты делились в соцсетях фото с места ДТП на Третьей продольной магистрали, где легла на бок груженая фура, двигавшаяся в сторону Ворошиловского района. Грузовик перегородил половину дороги. Авария случилась около четырех часов утра в Дзержинском районе Волгограда на пересечении 3-й Продольной и улицы Ангарской. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, по предварительным данным, 39-летний дальнобойщик из Дагестана не справился с управлением, в результате чего грузовик Volvo с московскими номерами опрокинулся.

Грузовик перегородил половину дороги. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По словам очевидцев происшествия, водителя грузовика зажало в кабине - именно эта часть автомобиля помяло сильнее всего. Мужчина получил различные травмы. С места ДТП его на карете «скорой» от везли в больницу.