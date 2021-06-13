В середине июня отключат горячую воду в двух районах Волгограда

Без горячей воды придется обходиться 11 дней. Фото: Валерий ШАХОВ

В Волгограде продолжаются традиционные летние отключения горячей воды. На следующей неделе придется греть воду подручными средствами и мыться в тазике жителям двух районов Волгограда – Центрального и Тракторозаводского. Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Концессии теплоснабжения», начнутся ограничения потребителей со вторника 15 июня и продлятся 11 суток - по 25 июня 2021 включительно. А вот запланированные в Ворошиловском районе города масштабные отключения горячей воды перенесли на более поздний срок.

На Тракторном с 0.00 часов 15 июня до 24.00 25 июня 2021 года сидеть без горячей воды будут жители Спартановки. Затронут отключения улицы Менжинского, Николая Отрады, Грамши, Набережную Волжской Флотилии, Гороховцев, Мясникова, Богомольца, Павлова, Кастерина и Кропоткина, но не целиком.

Проведут без горячей воды вторую половину июня 2021 года с 15 по 25 число включительно и жители заполотновской части Центрального района Волгограда. В числе коммунальных страдальцев будут проживающие на десяти улицах: Пархоменко, Ткачева, Рокоссовского, Невской, Двинской, Новороссийской, Хиросимы, Днестровской, Селенгинской и Нурадилова.

Смотрите полный график отключения горячей воды в июне 2021 в Волгограде с адресами.