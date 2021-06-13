Подросток на мопеде и велосипедист пострадали в ДТП в Волгограде

За последние сутки в Волгограде и области произошло сразу три аварии с участием, мотоциклистов и велосипедистов, в больницах оказались три человека. Утром в субботу 30-летний волгоградцев за рулем Great Wall столкнулся с ехавшим навстречу 50-летним велосипедистом на улице Исторической в Дзержинском районе областного центра. А в седьмом часу вечера 17-летний юноша на мопеде «Евротекс» столкнулся с «Нивой» на пересечении улиц Володарского и Коммунистической.

- 17-летний водитель совершил проезд через перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

А поздним вечером в станице Арчединская Михайловского района области участниками ДТП стали мотоциклист и велосипедист.

- Неизвестный мотоциклист, напротив дома №36 по улице Ленина совершил наезд на 52-летнего велосипедиста, который при повороте налево не уступил дорогу, - сообщают в полиции.

При этом мотоциклист скрылся с места ДТП, не оказав помощь пострадавшему мужчине. Сейчас его разыскивает полиция.