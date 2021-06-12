Росстат рассказал, от чего жители Волгоградской области умирали в 2020 году

Больше всего смертей в прошлом году - от болезней сердца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области увеличился уровень смертности. В 2020 году в регионе умерли 39 410 жителей. А в 2019-м сердце перестало биться у 32 763 волгоградцев. Стала известна основная причина смерти жителей региона в прошлом году. Почти половина из умерших скончались от болезней системы кровообращения. Соответствующую статистику приводит Росстат. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на исследование, сердечно-сосудистые заболевания стали причиной гибели у 21 283 волгоградец. От онкологии умерли 5 174 жителя региона. Проблемы с органами пищеварения привели к гибели 1 970 человек, а из-за болезней органов дыхания скончались 1129 волгоградцев.

Инфекционные и паразитарные болезни унесли жизни 457 жителей региона, в том числе скончались 160 пациентов с туберкулезом. Отдельная графа коронавируса в статистике Росстата о причинах смертей отсутствует.

В Волгоградской области 2172 жителей умерли в прошлом году от внешних причин, которые не связаны с заболеваниями. Среди них 1349 смертей из-за повреждений с неопределенными намерениями. 258 волгоградцев погибли при несчастных случаях на транспорте, в том числе 215 человек умерли в результате ДТП. У 251 жителя области сердце остановилось от последствий алкоголя, 102 волгоградца покончили с собой, 43 утонули, 52 человека были убиты.