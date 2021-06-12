Оперштаб запретил: в Волгограде не будут показывать матчи ЕВРО-2020 на свежем воздухе

В пятницу волгоградцы пришли в парк в пойме Царицы, чтобы посмотреть матч Турция - Италия. Фото: Администрация парка "Раздолье".

В Волгограде, в отличие от многих других российских городов, официально не была оборудована фан-зона для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу. Однако в парке «Раздолье» в пойме реки Царица решили установить 2 больших экрана, чтобы волгоградцы все-таки могли на свежем воздухе смотреть игры ЕВРО-2020. Накануне был показан матч открытия чемпионата между сборными Турции и Италии. А сегодня стало известно, что трансляция игр в пойме приостанавливается. Об этом «КП-Волгоград» рассказал директор парка «Раздолье» Андрей Еркин.

- Планировалась трансляция футбольных матчей в качестве культурного досуга для посетителей парка. Такая практика распространена по многим современным паркам. По уточнению представителей оперативного штаба по COVID-19 включение видео экранов для трансляции спортивных мероприятий также рассматривается как массовое мероприятие, провоцирующее распространение коронавирусной инфекции. С учетом того, что количество заболеваний COVID в последнее время увеличивается на экранах в парке раздолье трансляция матчей приостанавливается, - сообщил Андрей Еркин.

В будущем в парке «Раздолье» на двух больших экранах, кроме футбольных матчей, запланировали показ фильмов и концертов. Однако с этом стоит повременить.

- Будем ждать завершения ситуации с COVID, которое откроет перед парками нашего города много возможностей в развитии, - добавил Андрей Еркин.