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Происшествия12 июня 2021 10:40

В Волгограде полиция ищет водителя, сбившего насмерть пенсионерку

Авария случилась вечером 11 июня в Дзержинском районе
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Полиция ищет скрывшегося с места ДТП водителя. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полиция ищет скрывшегося с места ДТП водителя. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде накануне вечером, 11 июня, произошла смертельная авария. Водитель на «Toyota RAV4» ехал по улице Новосокольнической со стороны Московской в сторону Качинцев в Дзержинском районе. В 20.01 напротив строения №2 по улице Московской кроссовер сбил 81-летнюю женщину-пешехода, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Водитель скрылся с места происшествия, его ищут. А пострадавшая пенсионерка скончалась до проезда скорой помощи.

- Ведется розыск водителя. Полиция просит очевидцев происшествия обратиться в дежурную часть городского отдела ГИБДД по телефону 93-21-31, - добавили в региональном Главке МВД.

Отметим, на дорогах Волгограда и Волжского 11 июня произошли еще 4 аварии, в которых травмы получили пешеходы. Пострадавших госпитализировали.