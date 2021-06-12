В Волгограде полиция ищет водителя, сбившего насмерть пенсионерку

Полиция ищет скрывшегося с места ДТП водителя. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде накануне вечером, 11 июня, произошла смертельная авария. Водитель на «Toyota RAV4» ехал по улице Новосокольнической со стороны Московской в сторону Качинцев в Дзержинском районе. В 20.01 напротив строения №2 по улице Московской кроссовер сбил 81-летнюю женщину-пешехода, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Водитель скрылся с места происшествия, его ищут. А пострадавшая пенсионерка скончалась до проезда скорой помощи.

- Ведется розыск водителя. Полиция просит очевидцев происшествия обратиться в дежурную часть городского отдела ГИБДД по телефону 93-21-31, - добавили в региональном Главке МВД.

Отметим, на дорогах Волгограда и Волжского 11 июня произошли еще 4 аварии, в которых травмы получили пешеходы. Пострадавших госпитализировали.