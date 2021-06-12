Волгоградец на электросамокате влетел в автомобильную дверь: мужчина в больнице

Электросамокатчики все чаще стали попадать в сводки ДТП Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде участились случаи ДТП с участием электросамокатов. Подобное происшествие случилось накануне, 11 июня, в Тракторозаводском районе. 42-летний мужчина на электросамокате двигался по проезжей части улицы Николая Отрады. Напротив дома №26 он врезался в открытую водительскую дверь припаркованного автомобиля «Renault Sandero», рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. В результате аварии электросамокатчика с травмами увезли в больницу.

В Волгограде за последние дни это уже третьей происшествие с участием электросамокатов. 10 июня волгоградец в центре города сбил девочку. Ребенку потребовалась госпитализация в нейрохирургическое отделение 7-й больницы. 6 июня 15-летний подросток на набравшем популярности средстве передвижения на улице Елецкой наехал на 42-летнюю женщину. А на днях полиция изъяла электросамокаты из пункта проката на Центральной набережной – это было связано с вооруженным нападением на мужчину у музыкального театра 4 июня.