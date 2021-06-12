В Волгограде пройдут съемки документального фильма о Саше Филиппове

Премьера фильма состоится осенью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде пройдут съемки документального фильма «Юный герой Сталинграда». Картина расскажет о пионере-разведчике Саше Филиппове. Она станет 8-й серией из 10-ти цикла документальных фильмов о пионерах-героях Великой Отечественной войны в рамках проекта «Инклюзивный кинематограф…». Его реализует АНО «Центр поддержки культуры и искусства» при поддержке Фонда Президентских грантов. В фильме будут сделаны тифлокомметарии для незрячих и слабовидящих зрителей. Это позволит познакомиться с военно-историческим кино школьникам с ограничениями зрения, рассказали «КП-Волгоград» в «Центре поддержки культуры и искусства».

Фильм также расскажет о Сталинградской битве, о защитниках города на Волге, о мужестве мирных жителей, которые тоже боролись за Родину. Съемки «Юного героя Сталинграда» состоятся в Волгограде с 12 по 16 июня. 14-го числа в них примут участие воспитанники интернатов для детей с ограничениями зрения из Волгограда и Михайловки.

- В музыкальном оформлении кинофильма используются музыкальные композиции студентов Курского музыкального колледжа слепых, благодаря чему молодые люди смогут впервые попробовать реализовать свои творческие способности в киноиндустрии, - отметили в «Центре поддержки культуры и искусства».

Премьера кинофильма состоится в сентябре-октябре 2021 года в Волгограде. В мероприятиях с его показом смогут принять участие школьники из малых городов, деревень, сел, хуторов и станиц Волгоградской области.