В Волгограде дальнобойщики оспорили 350 липовых штрафов за перегруз

Водители фур получали штрафы за нарушений, которых не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дальнобойщики в Волгограде добились отмены 350 штрафов за перегруз с января по июнь 2021 года. Весовой контроль находится на Третьей продольной в Тракторозаводском районе. Система имеет функции фотосъемки, которая автоматически фиксирует фуры с превышением допустимых габаритов, массы транспортного средства или нагрузки на ось. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Тракторозаводском районном суде. За такие нарушения владельцы большегрузов получают «письма счастья» со штрафами, размер которых составляет от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Однако выяснилось, что весовой контроль на Третьей продольной давал сбои.

Физические и юридические лица подали жалобы в суд. При их рассмотрении было установлено, что результаты измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств были указаны неверно. В некоторых случаях дальнобойщики получали штрафы за нарушения предыдущих владельцев транспорта.

- Данные обстоятельства по всем рассмотренным жалобам послужили основанием для отмены постановлений начальника (заместителя начальника) центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, - отметили в Тракторозаводском суде.