В Волжском водитель депутата избил замдиректора подросткового клуба

В Волжском водитель депутата избил замдиректора "Каскада" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волжском разбираются в конфликте между двумя местными жителями. Что стало его причиной, пока непонятно. Однако ссора дошла до драки. В итоге один человек пострадал, ему был нанесен вред здоровью. Досталось заместителю директора МУ Подростково-молодежный комплекс «Каскад». А избил его водитель одного из депутатов Волжской городской думы. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском отделении партии «Единая Россия», инцидент был взят на контроль.

- Зачинщиком драки является личный водитель одного из депутатов. Поскольку история имеет широкий общественный резонанс, Волжское местное отделение партии инцидент взяло на контроль. Уверен, что действиям зачинщика драки будет дана объективная оценка, - отметил секретарь Волжского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Ястребов.

В обстоятельствах конфликта и нанесения побоев также разбираются полицейские.