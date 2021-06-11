Тело нашли прямо на улице: под Волгоградом пенсионер покончил с собой

Накануне, 10 июня, жители Урюпинска Волгоградской области нашли тело 72-летнего пенсионера прямо на улице Фридек-Мистек. Он покончил с собой. О случившемся очевидцы сообщили в правоохранительные органы. Известно, что мужчина долго и тяжело болел.

В следственном комитете подтвердили трагичный случай.

- В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Отметим, на улице Фридек-Мистек в Урюпинске находятся Центральная районная больница, онкодиспансер, а рядом - противотуберкулезное отделение.