Экс-главе Волгоградского УФССП грозит до 12 лет колонии

Подвел Евстигнеева арестованный Audi Q7, который очень уж приглянулся чиновнику. Фото: ФССП

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу главного судебного пристава региона. Экс-руководителя Волгоградского УФССП Владимира Евстигнеева обвиняют по двум статьям – получение крупной взятки через посредника и злоупотребление должностными полномочиями. Причиной стал арестованный Audi Q7, который очень уж приглянулся чиновнику. Как сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, по максимуму ему грозит до 12 лет колонии. Свою вину Евстигнеев не признает.

По версии следствия, летом 2020 года Евстигнееву приглянулся арестованный Audi Q7, который планировали продать на торгах. Подставной участницей торгов стала знакомая чиновника, а подчиненный по его распоряжению поспособствовал ее регистрации. А саму иномарку еще до начала торгов отдали на хранение в один из автоцентров. Плюс к этому руководитель территориального управления Росимущества по просьбе Евстигнеева убедил директора продающей иномарку фирмы, вернуть комиссию за реализуемый автомобиль в виде взятки главному судебному приставу в размере 165 тысяч рублей. Его дело уже находится в суде.

Раскрыли дело оперативники регионального УФСБ и СУ СКР. Ожидать суда Евстигнеев будет под стражей.

- Уголовное дело будет рассматриваться по существу Ворошиловским районным судом Волгограда, - сообщила старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.