В Волгограде водитель, сбивший ребенка-инвалида, заплатит 50 тысяч рублей

Сегодня, 11 июня, Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор водителю Volkswagen, который в марте 2020 года на пешеходном переходе сбил 12-летнего ребенка-инвалида. Мальчика госпитализировали с травмами, он некоторое время провел в больнице. Однако лихач отделался незначительным штрафом в тысячу рублей. Мать подростка подала в суд и потребовала компенсации за травмы, которые ее сын получил от удара машины.

- Ответчик стал отрицать факт нарушения им ПДД, доказывая, что сын истицы выбежал на запрещающий сигнал светофора. Понадобилось значительное время для того, чтобы найти свидетелей происшествия и записи видеорегистратора, чтобы доказать виновность ответчика, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Естественно, лекарства мужчина тоже не покупал, да и вообще отвечать за случившееся не собирался. Но судья решил иначе: с водителя взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.