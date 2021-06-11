За саженцами дуба в Волго-Ахтубинской пойме будут ухаживать 10 лет

Эти дубы и другие деревья встали на пути новой дороги. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Новая дорога, которую хотят построить в Волго-Ахтубинской пойме, стала настоящим яблоком раздора. Власти Волгоградской области уже сто раз говорили, что дорога нужна и иного пути, чтобы соединить мосты через Волгу и Ахтубу, нет. Но общественники не согласны, ведь для строительства трассы придется вырубить тысячи взрослых дубов, а шансы вырастить новые дубравы ничтожно малы – высаживают в лесах крохотные сеянцы, большинство из них погибает. Поэтому чиновники Волгоградской области решили, что за саженцами дубов и других деревьев в Волго-Ахтубинской пойме будут ухаживать в течение 10 лет после высадки.

- Уже к 30 году территория поймы получит полноценные лесные участки, пойма будет жить, - заявила на брифинге 11 июня зампред облкомприроды Елена Православнова.

В дорожную карту заложили, что в первый год после высадки за деревьями ухаживает подрядчик, следующие 9 лет – лесничество. Оплачивать работу будет областной бюджет.

Вместо вырубленных ради дороги дубрав в Волго-Ахтубинской пойме планируют высадить в качестве компенсации более 200 тысяч деревьев и кустарников.