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Общество11 июня 2021 14:39

За саженцами дуба в Волго-Ахтубинской пойме будут ухаживать 10 лет

Волгоградские чиновники обещают, что из маленьких прутиков за это время вырастут новые дубравы, вместо тех, что вырубят ради трассы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Эти дубы и другие деревья встали на пути новой дороги.

Эти дубы и другие деревья встали на пути новой дороги.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Новая дорога, которую хотят построить в Волго-Ахтубинской пойме, стала настоящим яблоком раздора. Власти Волгоградской области уже сто раз говорили, что дорога нужна и иного пути, чтобы соединить мосты через Волгу и Ахтубу, нет. Но общественники не согласны, ведь для строительства трассы придется вырубить тысячи взрослых дубов, а шансы вырастить новые дубравы ничтожно малы – высаживают в лесах крохотные сеянцы, большинство из них погибает. Поэтому чиновники Волгоградской области решили, что за саженцами дубов и других деревьев в Волго-Ахтубинской пойме будут ухаживать в течение 10 лет после высадки.

- Уже к 30 году территория поймы получит полноценные лесные участки, пойма будет жить, - заявила на брифинге 11 июня зампред облкомприроды Елена Православнова.

В дорожную карту заложили, что в первый год после высадки за деревьями ухаживает подрядчик, следующие 9 лет – лесничество. Оплачивать работу будет областной бюджет.

Вместо вырубленных ради дороги дубрав в Волго-Ахтубинской пойме планируют высадить в качестве компенсации более 200 тысяч деревьев и кустарников.