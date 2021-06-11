Пляжи, кемпинг и канатная дорога: в Волгограде хотят благоустроить острова Сарпинский и Голодный

Урбанисты уже обследовали острова, чтобы разработать проект благоустройства. Фото: Центр компетенций "ВЯЗ".

В Волгограде архитекторы Центра «ВЯЗ» начали разработку концепции благоустройства островов Сарпинского и Голодного Кировского района. На территориях, которые отделены от города Волгой, может появиться туристический кластер. Урбанисты обследовали местность, особенности острова, состояние грунтов и рельефа во время разливов и отливов. Параллельно ведется работа с горожанами, специалистами из лесничеств, инженерами по берегоукреплению, рассказали «КП-Волгоград» в Центре компетенций «ВЯЗ».

- Главная цель урбанистов - сохранить природную среду и весь зеленый массив, который наполняет остров Сарпинский и прилегающий к нему остров Голодный. Данная местность включена в список ЮНЕСКО и является природоохранной зоной, - отметили в Центре «ВЯЗ».

В планах архитекторы хотят выделить ключевые элементы благоустройства по трем направлениям – водное, сухопутное и воздушное. По первому специалисты подготовят места для пляжей, временные сооружения для кемпинга и стоянок для привалов. По сухопутному направлению планируют разработать инфраструктуру и дорожно-тропиночную сеть. И, наконец, воздушное направление – самое интригующее. Им урбанисты хотят по-настоящему удивить. Они предлагают разработать перенаправление отдыхающих на Сарпинский не по воде, а по воздуху. Для этого необходимо строительство подвесных систем. Теперь нужно разработать проект благоустройства островов Кировского района, который возможно было бы воплотить в жизнь. Его обсуждение и разработка может занять не один год, не считая времени, которое потребуется для самих работ по созданию туристического кластера.