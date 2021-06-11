Адвокаты просят оправдать врачей из Волжского, осужденных за смерть роженицы и ее ребенка

Елена и Арам Мачкалян ждали второго ребенка, сына. Фото из семейного архива.

Дело врачей Волгоградского областного перинатального №1 из города Волжского, которых приговорили к двум годам колонии за смерть роженицы Елены Мачкалян и ее ребенка, получило ожидаемое продолжение. Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов, в Волжский городской суд поступили апелляционные жалобы защитников медиков, осужденных за оказание некачественных медицинских услуг, повлекших смерть.

- В апелляционных жалобах адвокаты просят отменить приговор и оправдать их подзащитных по предъявленному обвинению. К жалобам также прилагается открытое письмо ассоциации медицинских работников в поддержку осужденных, - говорится в сообщении.

Апелляцию подала и другая сторона. Государственное обвинение просит ужесточить наказание. Такой же позиции придерживается и потерявший жену и сына волгоградец Арам Мачкалян.

Напомним, 27-ленюю Елену Мачкалян положили в больницу на 30-й неделе беременности. Ей поставили диагноз «ОРВИ и угроза преждевременных родов» и отправили на скорой в перинатальный центр. Но оттуда роженицу отправили обратно, а через три часа с открывшимся кровотечением – снова в перинатальный центр, где врачи уже зафиксировали гибель нерожденного ребенка

- Не принимая во внимание антенатальную гибель плода, его тазовое предлежание, не давая оценки открывшемуся кровотечению, врачи Андреева и Попова приняли решение провести родоразрешение через естественные родовые пути, - так позже оценят ситуацию в суде.

После зав. акушерским отделением Наталия Андреева и замглавврача Елена Попова провели кесарево сечение. На операционном столе волгоградка потеряла четыре литра крови и впала в кому. После ее отправили умирать в областную больницу №1. Елена Мачкалян скончалась, не приходя в сознание, две недели спустя.

Акушеров, которые не провели положенное обследование и не смогли поставить правильный диагноз, приговорили к двум годам колонии общего режима и на два года лишили права работать в медицине. Врачи так и не признали своей вины.

- Конечно, я просил максимального наказания. Столько и таких нарушений было озвучено, и такой маленький срок. Я считаю, что он должен быть больше, - подчеркнул в беседе с «КП-Волгоград» вдовец Арам Мачкалян.

Во время расследования следователи выяснили, что в волгоградском морге образцы посмертных анализов женщины подменили на образцы больного гепатитом мужчины, чтобы «не портить» статистику материнской и детской смертности и подтвердить диагноз «аутоиммунный гепатит». Первый громкий судебный процесс в отношении бывшего главного патологоанатома Волгоградской области Вадима Колченко и его заместителей уже завершился. Начальника бюро приговорили к 9 годам колонии, правда, большую часть срока он получил за экономические преступления. Приговор в законную силу так же еще не вступил.