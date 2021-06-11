Волгоградские верующие смогут помолиться перед мощами святого Александра Невского

Ежедневно в Казанском соборе перед мощами священнослужители будут совершать молебны Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград прибудет ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Святыня будет привезена в регион из Ростова-на-Дону в ближайшую субботу в 20.00. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградской епархии, на территории региона с 12 по 19 июня пройдет региональный этап Крестного хода с мощами святого Александра Невского. Они будут находиться в Казанском кафедральном соборе (улица Липецкая, 10).

Верующие смогут поклониться святыне и помолиться перед ней ежедневно с 8.00 до 19.00. Также в течение недели каждый день перед мощами заступника земли русской священнослужители Волгоградской епархии будут совершать молебны. Ковчег увезут 19 июня в 18.00. Он отправится в Астрахань.

Отметим, 12 июня стартуют 4 продолжительных крестных хода с частицами мощей святого Александра Невского в честь 800-летия со дня рождения благоверного князя.