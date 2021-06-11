В Волгограде на видео попала погоня полицейских за лихачом на самодельном кабриолете из "шестерки"

Лихач мог бы ответить только за скорость и отсутствие прав, но нарвался на статью за взятку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» 48-летний водитель за рулем самодельного кабриолета – «шестерки» без крыши - устроил опасные гонки: превышал скорость, подрезал другие машины. Лихача вовремя заприметили инспекторы ДПС отдела «Камышинский». Правда, остановили его не сразу. При виде служебного автомобиля любитель быстрой езды надеялся ускользнуть.

- Сотрудники полиции потребовали от водителя остановиться, но тот не подчинился и попытался скрыться. Уходя от преследования, гражданин не давал патрульному автомобилю обогнать себя, нарушал ПДД, совершая опасные манёвры и создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Инспекторам пришлось достать табельное оружие и трижды выстрелить в колеса. Только тогда гонщик съехал на обочину. Выяснилось, что он из Саратовской области. Сразу честно признался – права просрочены, а госномера фальшивые.

«Извините» - повторял он в салоне патрульной машины. А потом достал 6 тысяч и положил на сидение. Инспектор предупредил лихача, что взятка – серьезное преступление, но тот настаивал.

- Материалы направлены в следственные органы. Транспортное средство помещено на штрафстоянку, - добавили в ведомстве.